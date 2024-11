Alles zäh? Das hilft wirklich gegen „Winterblues“

Müdigkeit, Energie- und Antriebslosigkeit sowie eine gewisse Traurigkeit können einen in den kalten Monaten packen – und Anzeichen des sogenannten „Winterblues“ sein: ein Zustand, in dem sich Menschen vermehrt zurückziehen, weniger sozial aktiv sind und sich häufig in Grübeleien verlieren, weiß Psychiaterin Elisabeth Harmankaya. „Es ist eine Phase, in der Menschen durch die Dunkelheit und das nahende Jahresende in eine gewisse Schwermütigkeit verfallen“, sagt sie.