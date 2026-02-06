Lesen ist ein Schlüssel für das Deutsch-Lernen

„Wer Bücher schenkt, schenkt Wertpapiere“, schrieb einst Erich Kästner. Ein Spruch, der in Zeiten von E-Readern antiquiert wirkt, aber eine tiefere Bedeutung hat. Denn, wie die „Krone“ am Freitag berichtete, gibt es gerade in Oberösterreich immer mehr Kinder, die ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen in die Schule kommen.