Syrien: Trumps Partnertausch ist Verrat an Kurden

Die Kurden, das größte Volk der Welt ohne Staat, sprechen vom „großen Verrat“: Syriens Präsident Scharaa hat durch Einsatz der Armee dem kurdischen Autonomiegebiet „Rojava“ ein Ende bereitet – in Absprache mit den USA! Wieder ist eine Kurden-Hoffnung weniger auf einen eigenen Staat ausgeträumt.