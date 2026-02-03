So stark sind Kinder Werbung für Süßes ausgesetzt

Gegen die Fettleibigkeit: In Großbritannien gilt zum Schutz von Kindern seit heuer ein umfassendes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Und wie sieht das bei uns aus, haben auch wir ein Problem mit solch „böser“ Reklame für unsere Sprösslinge? Leider ja. Wir haben alles dazu.