So tickt der neue Salzburg-Verteidiger privat

Mit Gott im Reinen

Der Sport ist aber nur ein Teil seines Lebens. Im August des vergangenen Jahres gab der 20-Jährige seiner Alina das Ja-Wort. Beide präsentieren sich auf den sozialen Netzwerken sehr gläubig. Drexler hebt darin die Botschaft des biblischen Verses Römer 5,1 hervor, der bedeutet, dass er im Reinen mit Gott ist. Auch seine Tätowierungen am linken Arm unterstreichen den Stellenwert des Glaubens für ihn. In einem Interview bei Ex-Klub Hoffenheim betonte Drexler im August 2024 außerdem, dass er vor jedem Fußballspiel in der Kabine bete.