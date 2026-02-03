Vorteilswelt
Tim Drexler

So tickt der neue Salzburg-Verteidiger privat

Salzburg
03.02.2026 10:00
Tim Drexler (am Ball) zeigte ein gutes erstes Spiel.
Tim Drexler (am Ball) zeigte ein gutes erstes Spiel.
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Tim Drexler absolvierte ein souveränes Debüt im neuen Trikot. Der 20-Jährige ist schon verheiratet und betet vor Spielen in der Kabine. Auch seine Schwester hat das Fußballgen.

0 Kommentare

Nach nur einem Training war es soweit: Salzburg-Neuzugang Tim Drexler schlüpfte in der Halbzeitpause des Cup-Viertelfinals beim WAC erstmals ins Bullen-Dress. Neben seinen neuen Kollegen trug auch der 20-Jährige zum Einzug ins Halbfinale bei. „Seinen Namen habe ich mir gemerkt“, lachte Schuster angesprochen auf die kurze Kennenlernphase. „Es hat dann eh ganz gut gepasst“, meinte der Tiroler anerkennend.

Auch Trainer Thomas Letsch hatte für den Neuzugang, der zuletzt bei Nürnberg in Deutschlands 2. Liga spielte, Lob übrig: „Tim war im Rhythmus. Wir haben ihn reingeworfen und ich finde, er hat es sehr gut gemacht.“ Der einmalige deutsche U21-Teamspieler hat fußballerisch seine neue Heimat gefunden.

Tim Drexler hat zahlreiche religiöse Tattoos auf seinem Arm.
Tim Drexler hat zahlreiche religiöse Tattoos auf seinem Arm.

Mit Gott im Reinen
Der Sport ist aber nur ein Teil seines Lebens. Im August des vergangenen Jahres gab der 20-Jährige seiner Alina das Ja-Wort. Beide präsentieren sich auf den sozialen Netzwerken sehr gläubig. Drexler hebt darin die Botschaft des biblischen Verses Römer 5,1 hervor, der bedeutet, dass er im Reinen mit Gott ist. Auch seine Tätowierungen am linken Arm unterstreichen den Stellenwert des Glaubens für ihn. In einem Interview bei Ex-Klub Hoffenheim betonte Drexler im August 2024 außerdem, dass er vor jedem Fußballspiel in der Kabine bete.

Zehn Jahre lang spielte der defensiv variable einsetzbare Kicker bei den Sinsheimern. Doch er war nicht der einzige aus seiner Familie, der beim aktuellen dritten der deutschen Bundesliga spielte. Auch seine ältere Schwester Lisa durchlief dort die Jugendmannschaften, bis sie 2021 bei Karlsruhe andockte und seither in der Regionalliga Süd spielt. Wie ihr kleiner Bruder ist auch die 24-Jährige Verteidigerin – Fußball liegt also in der Familie.

Salzburg

