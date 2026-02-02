84 Sekunden reichten für die Titelverteidigung

Neuauflage des Vorjahresfinales in der Division II West! Wieder matchten sich Lienz und Schüttdorf um den Titel und die Salzburger triumphierten auch in ihrer zweiten Spielzeit im Kärntner Verband. Denn in der zweiten Partie der „Best of three“-Serie bog man die Osttiroler auswärts mit 6:3. Obwohl die Gäste nach 40 Minuten mit 1:3 hinten waren. „Wir haben drei Tore in 84 Sekunden gemacht, das hat sie gebrochen“, freut es Schüttdorf-Obmann Sebastian Estl.