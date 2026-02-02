84 Sekunden reichten für die Titelverteidigung

Ein Bikini-Eklat und fiese Lästereien im Dschungel
Keiner raus, aber ...
Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – fuhr Schüttdorf zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel in der Division II West ein, bog auswärts UEC Lienz mit 6:3. Kurz vor Spielende kam es zu einem Eklat mit anschließender Rauferei.
Neuauflage des Vorjahresfinales in der Division II West! Wieder matchten sich Lienz und Schüttdorf um den Titel und die Salzburger triumphierten auch in ihrer zweiten Spielzeit im Kärntner Verband. Denn in der zweiten Partie der „Best of three“-Serie bog man die Osttiroler auswärts mit 6:3. Obwohl die Gäste nach 40 Minuten mit 1:3 hinten waren. „Wir haben drei Tore in 84 Sekunden gemacht, das hat sie gebrochen“, freut es Schüttdorf-Obmann Sebastian Estl.
