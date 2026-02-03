Pfleger: „Belastung ist jetzt schon ein Wahnsinn“

„Im Frühdienst hat eine Pflegeassistenz zehn bis 14 Bewohner alleine zu versorgen – waschen, anziehen, Medikamente verabreichen, Essen geben“, schildert Diplompfleger Wolfgang Schwab den Alltag in steirischen Heimen. Noch schlimmer sei es in Nachtdiensten: „Da sind oft von 19 Uhr bis sieben Uhr früh zwei Pflegeassistenzen für 100 Menschen da. Das ist jetzt schon eine Katastrophe“, sagt Schwab, der auch Betriebsratsvorsitzender bei der Diakonie ist, bei einer Pressekonferenz der steirischen KPÖ am Montag in Graz. „Jetzt schon“ soll heißen, dass eine wesentliche Verschlechterung zu befürchten ist.