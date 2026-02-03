Vorteilswelt
Einschnitte drohen

Pfleger: „Belastung ist jetzt schon ein Wahnsinn“

Steiermark
03.02.2026 06:00
Am kommenden Samstag ruft die steirische KPÖ zu einer Pflege-Demo angesichts der drohenden ...
Am kommenden Samstag ruft die steirische KPÖ zu einer Pflege-Demo angesichts der drohenden Herabsetzung des Personalschlüssels auf.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, Christian Jauschowetz)
Porträt von Barbara Winkler
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Barbara Winkler und Hannes Baumgartner

Die drohende Senkung des Personalschlüssels in steirischen Pflegeheimen sorgt für große Verunsicherung. Branchenvertreter schildern, wie belastend die Arbeitssituation jetzt schon ist – von der Politik fühlt man sich verhöhnt.

„Im Frühdienst hat eine Pflegeassistenz zehn bis 14 Bewohner alleine zu versorgen – waschen, anziehen, Medikamente verabreichen, Essen geben“, schildert Diplompfleger Wolfgang Schwab den Alltag in steirischen Heimen. Noch schlimmer sei es in Nachtdiensten: „Da sind oft von 19 Uhr bis sieben Uhr früh zwei Pflegeassistenzen für 100 Menschen da. Das ist jetzt schon eine Katastrophe“, sagt Schwab, der auch Betriebsratsvorsitzender bei der Diakonie ist, bei einer Pressekonferenz der steirischen KPÖ am Montag in Graz. „Jetzt schon“ soll heißen, dass eine wesentliche Verschlechterung zu befürchten ist.

Steiermark

