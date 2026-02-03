Pfleger: „Belastung ist jetzt schon ein Wahnsinn“

Die drohende Senkung des Personalschlüssels in steirischen Pflegeheimen sorgt für große Verunsicherung. Branchenvertreter schildern, wie belastend die Arbeitssituation jetzt schon ist – von der Politik fühlt man sich verhöhnt.
„Im Frühdienst hat eine Pflegeassistenz zehn bis 14 Bewohner alleine zu versorgen – waschen, anziehen, Medikamente verabreichen, Essen geben“, schildert Diplompfleger Wolfgang Schwab den Alltag in steirischen Heimen. Noch schlimmer sei es in Nachtdiensten: „Da sind oft von 19 Uhr bis sieben Uhr früh zwei Pflegeassistenzen für 100 Menschen da. Das ist jetzt schon eine Katastrophe“, sagt Schwab, der auch Betriebsratsvorsitzender bei der Diakonie ist, bei einer Pressekonferenz der steirischen KPÖ am Montag in Graz. „Jetzt schon“ soll heißen, dass eine wesentliche Verschlechterung zu befürchten ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.