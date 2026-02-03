Autolenker (22) stirbt bei Crash mit Lkw auf S16

Das Unglück, bei dem der 22-Jährige verstarb und sieben weitere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr. Weshalb der Autofahrer von der Spur abkam und in den Gegenverkehrsbereich geriet, ist noch unklar. Beim Zusammenprall mit dem Lkw wurde die Lenkachse des Sattelzugs beschädigt, dadurch verlor dessen Lenker die Kontrolle über das Schwerfahrzeug und stieß auf der Gegenfahrbahn mit zwei weiteren Autos zusammen.

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Für einen 22-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch andere Verkehrsteilnehmer, Rettung und Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die sieben weiteren Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit zwei Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser nach Feldkirch und Bludenz gebracht.