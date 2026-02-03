Autolenker (22) stirbt bei Crash mit Lkw auf S16

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montagabend auf der Arlbergschnellstraße (S16) in Vorarlberg. Dort geriet ein in Richtung Deutschland fahrender Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Sattelzug.
Das Unglück, bei dem der 22-Jährige verstarb und sieben weitere Menschen zum Teil schwer verletzt wurden, ereignete sich am Montag gegen 17 Uhr. Weshalb der Autofahrer von der Spur abkam und in den Gegenverkehrsbereich geriet, ist noch unklar. Beim Zusammenprall mit dem Lkw wurde die Lenkachse des Sattelzugs beschädigt, dadurch verlor dessen Lenker die Kontrolle über das Schwerfahrzeug und stieß auf der Gegenfahrbahn mit zwei weiteren Autos zusammen.
Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz
Für einen 22-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch andere Verkehrsteilnehmer, Rettung und Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die sieben weiteren Verletzten wurden nach der Erstversorgung mit zwei Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser nach Feldkirch und Bludenz gebracht.
S16 für mehrere Stunden gesperrt
Die Arlbergschnellstraße war wegen des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten bis 22 Uhr gesperrt. Wegen der Landung der Rettungshubschrauber musste zeitweise auch die Ausweichstrecke über die Klostertalerstraße (L97) gesperrt werden. Es kam zu massiven Staus in beiden Fahrrichtungen.
Neben den beiden Rettungshubschraubern, Christophorus 1 und Gallus, waren die Feuerwehr Braz mit 3 Fahrzeugen und 25 Mann, die Feuerwehr Dalaas mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. Zudem war die Rettung mit vier Fahrzeugen und 8 Mann sowie die Polizei vor Ort.
