Ukraine-Krieg

So soll der Waffenstillstand durchgesetzt werden

Außenpolitik
03.02.2026 10:16
Ein ukrainischer Soldat feuert mit einem BM-21-Raketenwerfer auf Stellungen der russischen Armee ...
Ein ukrainischer Soldat feuert mit einem BM-21-Raketenwerfer auf Stellungen der russischen Armee in der Region Donezk.(Bild: EPA/PRESS SERVICE OF THE 24 MECHANIZED BRIGADE HANDOUT)
Laut einem Medienbericht haben sich die Ukraine, die USA und die europäischen Verbündeten auf einen Mechanismus geeinigt, wie auf Verletzungen eines künftigen Waffenstillstands durch Russland reagiert werden soll.

Der Plan sei bei mehreren Gelegenheiten im Dezember und Jänner zwischen ukrainischen, europäischen und US-Vertretern besprochen worden und sehe eine mehrstufige Reaktion vor, berichtet die „Financial Times“. Demnach soll auf jeden russischen Bruch eines Waffenstillstands innerhalb von 24 Stunden reagiert werden, beginnend mit einer diplomatischen Warnung und notfalls einem Einsatz der ukrainischen Armee.

Bei langanhaltenden Brüchen koordinierte Aktion mit den USA
Sollten die Kampfhandlungen andauern, kämen in einer zweiten Phase Kräfte einer „Koalition der Willigen“ zum Einsatz, zu der viele EU-Mitglieder, Großbritannien, Norwegen, Island und die Türkei gehörten. Bei einem ausgeweiteten Angriff solle 72 Stunden nach dem ursprünglichen Bruch eine koordinierte Reaktion unter Einbeziehung des US-Militärs erfolgen.

Frankreich und Großbritannien haben Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass sie nach dem Ende des Krieges die Führungsrolle einer multinationalen Truppe spielen möchten, die einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine überwachen. Vertreter Russlands und der Ukraine wollen sich am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi zu einer neuen Verhandlungsrunde über ein mögliches Kriegsende treffen.

