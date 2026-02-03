So soll der Waffenstillstand durchgesetzt werden

Frankreich und Großbritannien haben Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass sie nach dem Ende des Krieges die Führungsrolle einer multinationalen Truppe spielen möchten, die einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine überwachen. Vertreter Russlands und der Ukraine wollen sich am Mittwoch und Donnerstag in Abu Dhabi zu einer neuen Verhandlungsrunde über ein mögliches Kriegsende treffen.