Sorgen um Alaba: „…dann ist das für uns nicht gut“

Stefan Maierhofer sorgt sich um David Alaba. Bei Real Madrid hat der ÖFB-Kicker aktuell einen schweren Stand. „Er ist ein extrem wichtiger Spieler im Nationalteam. Wir brauchen ihn auf 90-95 Prozent. Wenn er jetzt nicht viel Spielzeit bekommt, ist es für uns nicht gut“, befürchtet Maierhofer.
David Alaba, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, bleibt den „Königlichen“ trotz zahlreicher Abgangsgerüchte treu. „Er wird den Vertrag bis Sommer dort aussitzen“, meint Stefan Maierhofer bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Das könnte ihm dann für die höchste Prozentzahl bei der Nationalmannschaft fehlen.“
Nur 210 Minuten auf dem Platz
In der laufenden Saison kommt der 33-Jährige bislang nur auf neun Pflichtspieleinsätze für Real Madrid, stand lediglich 210 Minuten auf dem Platz.
„Er hat sich dazu entschieden, zu bleiben. Das kann man nachvollziehen. Es wird spannend, ob er nochmal auf sein Niveau kommt“, sagt Markus Babbel, der 1996 mit Deutschland Europameister wurde und nun als TV-Experte arbeitet. Auch er weiß: „Rangnick hätte sich für Alaba sicher eine Regelmäßigkeit erhofft.“
Alaba will bleiben
Obwohl Real mit einer Trennung des Topverdieners liebäugelt, will Alaba bleiben und sich beim Team rund um Trainer Alvaro Arbeloa durchbeißen. Bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass er trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der WM im Sommer noch Spielpraxis sammeln kann ...
