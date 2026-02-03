Sorgen um Alaba: „…dann ist das für uns nicht gut“

„Er hat sich dazu entschieden, zu bleiben. Das kann man nachvollziehen. Es wird spannend, ob er nochmal auf sein Niveau kommt“, sagt Markus Babbel, der 1996 mit Deutschland Europameister wurde und nun als TV-Experte arbeitet. Auch er weiß: „Rangnick hätte sich für Alaba sicher eine Regelmäßigkeit erhofft.“