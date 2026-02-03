NBA-Star steigt Zuseher auf Fuß und verletzt sich

Die Rockets setzten sich beim Vorjahresfinalisten der nordamerikanischen Basketball-Liga mit 118:114 durch und festigten damit Platz vier in der Western Conference. Cheftrainer Ime Udoka erklärte, Durant habe sich in einem der vorherigen Spiele eine Knöchelverletzung zugezogen, als er versehentlich einem Zuschauer auf den Fuß gestiegen sei.