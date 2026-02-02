Unfälle: Wann Pisten-Rowdies und Skigebiete haften

Die Schüler in Wien und Niederösterreich sind bereits in die Semesterferien gestartet, der Rest folgt in den kommenden zwei Wochen. Das heißt auch: Hochbetrieb auf Österreichs Skipisten. Zugegeben, das macht Spaß. Aber wissen Sie auch, wie Sie sich im Schnee verhalten müssen, wie es mit der Haftung bei Unfällen aussieht und dass Sie auch Pflichten zu erfüllen haben?