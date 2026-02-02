Unfälle: Wann Pisten-Rowdies und Skigebiete haften

Toronto Raptors feiern 30. Saisonsieg in der NBA
Weiter ohne Pöltl
Die Schüler in Wien und Niederösterreich sind bereits in die Semesterferien gestartet, der Rest folgt in den kommenden zwei Wochen. Das heißt auch: Hochbetrieb auf Österreichs Skipisten. Zugegeben, das macht Spaß. Aber wissen Sie auch, wie Sie sich im Schnee verhalten müssen, wie es mit der Haftung bei Unfällen aussieht und dass Sie auch Pflichten zu erfüllen haben?
Eines vorweg: Nur weil es keine eigene Pistenpolizei oder spezielle Skifahrergesetze gibt, heißt das nicht, dass es im Schnee völlig gesetzlos zugehen kann. Es gelten nämlich sehr wohl Verhaltensregeln – und die werden spätestens dann schlagend, wenn es zu einem Unfall kommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.