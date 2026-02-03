Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Luxus-Nuggets

McDonalds überrascht mit Kaviar statt Apfeltasche

Ausland
03.02.2026 09:51
Kaviar von McDonalds? Die Fastfood-Kette will in den USA einige Pakete verschenken.
Kaviar von McDonalds? Die Fastfood-Kette will in den USA einige Pakete verschenken.(Bild: Belashova - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von wegen „Wollen Sie noch eine Apfeltasche dazu?“ McDonalds verspricht Fans kurz vor dem Valentinstag einen Hauch von Luxus. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar in den USA eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose „McNugget Caviar“ online verschenken. 

0 Kommentare

Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein (21,12 Euro) für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmuttlöffel geben.

Die Aktion widerspricht mit Luxuscharakter dem aktuellen Trend, günstigere Menübündel ins Angebot nehmen zu müssen. Der Grund: hohe Inflation und weniger Geld im Börserl.

Lesen Sie auch:
Stefan Lerchers Team mit Thomas Wimmer und Stefanie Bieda bereiteten das 700 Euro teure Cordon ...
Krone Plus Logo
Wutwirt „kocht“
700 Euro: Das ist wirklich das teuerste Schnitzel!
01.02.2026
Mit Blattgold
Das ist Wiens teuerstes Schnitzel um 395 Euro
22.01.2026

Wie viele Pakete vergeben werden und wie man zu dem Luxus-"Menü" kommt, ist ungewiss. Eine aktionseigene Webseite verrät keine Details, einzig ein Countdown soll Fast-Food-Freunden das Warten verkürzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
USA
McDonald’s
Valentinstag
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf