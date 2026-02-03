Luxus-Nuggets
McDonalds überrascht mit Kaviar statt Apfeltasche
Von wegen „Wollen Sie noch eine Apfeltasche dazu?“ McDonalds verspricht Fans kurz vor dem Valentinstag einen Hauch von Luxus. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar in den USA eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose „McNugget Caviar“ online verschenken.
Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein (21,12 Euro) für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmuttlöffel geben.
Die Aktion widerspricht mit Luxuscharakter dem aktuellen Trend, günstigere Menübündel ins Angebot nehmen zu müssen. Der Grund: hohe Inflation und weniger Geld im Börserl.
Wie viele Pakete vergeben werden und wie man zu dem Luxus-"Menü" kommt, ist ungewiss. Eine aktionseigene Webseite verrät keine Details, einzig ein Countdown soll Fast-Food-Freunden das Warten verkürzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.