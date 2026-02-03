Debüt im Nationalteam statt letzter Schulwoche

Torlos seit 19. Dezember

„Klar wäre eine Pause auch gut gewesen – aber es ist immer eine Ehre fürs eigene Land zu spielen“, sagt Wallenta, der ja noch sein erstes Tor für Österreich jagt. „Klar ist das mein Ziel! Für mich war es im Jänner in Villach eh etwas schwierig. Die Chancen sind oft nicht reingegangen“, sagt Wallenta, der seit 19. Dezember auf einen Treffer wartet. Seit Maxi Rebernig den verletzten Scherbak in der Linie mit ihm und Hancock ersetzt, läuft’s besser: „Er bringt Präsenz rein, das hilft auch im Forecheck.“