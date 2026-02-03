Donau-Neuzugang kickte einst gegen Lionel Messi

Sorgen um Alaba: „…dann ist das für uns nicht gut“
Vor der WM im Sommer
Donau spielte in der Kärntner Liga einen sensationellen Herbst, rangiert auf Platz drei, nur drei Zähler hinter Leader ATSV Wolfsberg. Fürs Frühjahr besserte man nun mit einem Ex-Profi, der in der Serie A und der türkischen Süper Lig kickte, nach. Mit dem Nationalteam traf er einst auf England mit Wayne Rooney und Argentinien mit Superstar Lionel Messi.
Einen grandiosen Herbst legte die Donau in der Kärntner Liga hin. Mit nur drei Punkten Rückstand auf Leader ATSV Wolfsberg ist man aktuell Dritter, mauserte sich damit zum besten Klagenfurter Amateurverein. Fürs Frühjahr besserte man nun noch einmal nach.
