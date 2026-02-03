Donau-Neuzugang kickte einst gegen Lionel Messi

Donau spielte in der Kärntner Liga einen sensationellen Herbst, rangiert auf Platz drei, nur drei Zähler hinter Leader ATSV Wolfsberg. Fürs Frühjahr besserte man nun mit einem Ex-Profi, der in der Serie A und der türkischen Süper Lig kickte, nach. Mit dem Nationalteam traf er einst auf England mit Wayne Rooney und Argentinien mit Superstar Lionel Messi.