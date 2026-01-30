Wann wussten Sie, dass es die große Liebe ist?

Verliebtheit schlägt oft mit voller Wucht ein, doch eine Liebe, die dem Alltag für immer standhält, ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber woran liegt das eigentlich, dass so mancher nie eine solche partnerschaftliche Erfüllung findet? Oder ist die Sache doch ganz anders – und es gibt diese eine große Liebe gar nicht?