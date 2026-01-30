Wann wussten Sie, dass es die große Liebe ist?

Die einen sind ewig auf der Suche danach und finden sie nie, die anderen treffen sie gleich in jungen Jahren und sie bleibt für immer: diese eine große Liebe im Leben. Wir fragen uns: Wie weiß man eigentlich, dass sie es ist?
Verliebtheit schlägt oft mit voller Wucht ein, doch eine Liebe, die dem Alltag für immer standhält, ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber woran liegt das eigentlich, dass so mancher nie eine solche partnerschaftliche Erfüllung findet? Oder ist die Sache doch ganz anders – und es gibt diese eine große Liebe gar nicht?
Kaum ein Thema beschäftigt Menschen so sehr wie die Liebe. Haben Sie denn die Ihre schon gefunden? Wenn ja: Wie haben Sie gewusst, dass just dieser Mensch genau dieser eine ist, der Sie glücklich macht, mit dem Sie Ihr Leben teilen wollen?
Oder gehören Sie zu denen, die bezweifeln, dass es die richtige Partnerin bzw. den einen Partner für Sie gibt? Braucht es denn überhaupt diesen einen Menschen im Leben?
Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.