HAND AUFS HERZ

Wann wussten Sie, dass es die große Liebe ist?

Community
30.01.2026 11:29
Gibt es Menschen, die einfach füreinander geschaffen sind – und Menschen, die keinen ...
Gibt es Menschen, die einfach füreinander geschaffen sind – und Menschen, die keinen Seelenverwandten auf der Welt haben?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Die einen sind ewig auf der Suche danach und finden sie nie, die anderen treffen sie gleich in jungen Jahren und sie bleibt für immer: diese eine große Liebe im Leben. Wir fragen uns: Wie weiß man eigentlich, dass sie es ist?

0 Kommentare

Verliebtheit schlägt oft mit voller Wucht ein, doch eine Liebe, die dem Alltag für immer standhält, ist noch einmal etwas ganz anderes. Aber woran liegt das eigentlich, dass so mancher nie eine solche partnerschaftliche Erfüllung findet? Oder ist die Sache doch ganz anders – und es gibt diese eine große Liebe gar nicht?

Kaum ein Thema beschäftigt Menschen so sehr wie die Liebe. Haben Sie denn die Ihre schon gefunden? Wenn ja: Wie haben Sie gewusst, dass just dieser Mensch genau dieser eine ist, der Sie glücklich macht, mit dem Sie Ihr Leben teilen wollen?

Oder gehören Sie zu denen, die bezweifeln, dass es die richtige Partnerin bzw. den einen Partner für Sie gibt? Braucht es denn überhaupt diesen einen Menschen im Leben? 

Gerne möchten wir dieses Thema mit Ihnen erläutern: Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Meinungen, teilen Sie Ihre Einstellung dazu mit uns – wir freuen uns auf Sie!

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe"-Newsletter
Ein „Best-of" Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz"-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe"-Newsletter. 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
