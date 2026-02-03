Vorteilswelt
Profi vor Verlängerung

Bayern-Wirrwarr: „Seine Berater wollten viel Geld“

Deutsche Bundesliga
03.02.2026 10:24
Dayot Upamecano (li.) bleibt dem FC Bayern München wohl treu.
Dayot Upamecano (li.) bleibt dem FC Bayern München wohl treu.(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und Dayot Upamecano zeichnet sich nun offenbar doch eine schnelle Entscheidung ab. „Seine Berater wollten viel Geld“, schildert Transfer-Insider Tobias Altschäffl.

Verteidiger Dayot Upamecano will seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt beim deutschen Rekordmeister nun doch verlängern. Eine Laufzeit bis 2030 steht im Raum. Angeblich soll der Vertrag noch diese Woche unterschrieben werden. Die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Upamecano hatten sich lange hingezogen und zuletzt für viel Aufsehen gesorgt.

„Ich habe wegen der Upamecano-Thematik zuletzt die ganze Zeit telefoniert. Es ging um die Vertragsverlängerung. Die Berater haben gezögert, daraufhin hat der Verein das Angebot zurückgezogen“, schildert „Bild“-Reporter Tobias Altschäffl bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. „Upamecano kam dann auf den Verein zu, weil er bleiben wollte. Seine Berater wollten viel Geld. Jetzt unterschreibt er einen Vertrag bis 2030.“

Mega-Transfer im Sommer?
Und Altschäffl verrät, dass die Bayern im Sommer viel Geld in die Hand nehmen wollen: „Es geht um einen Linksaußen, der neben Diaz, der jetzt 29 wird, kommen soll. Sie hätten gerne einen Diamande, der aber zu teuer ist. Sie haben für Diaz keinen adäquaten Backup.“

