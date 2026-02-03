„Eine Übernahme steht für GAK nicht zur Debatte!“

Am Sonntag startet der GAK beim WAC in das Frühjahr. Schon am Dienstag jedoch wählen die Mitglieder bei der Generalversammlung ihren Vorstand. Noch-Obmann Rene Ziesler ist der einzige Wahlvorschlag. Mit der „Krone“ sprach der Unternehmer über Erreichtes, Ziele, das Stadion, das Trainingszentrum oder auch die Finanzen des Klubs.