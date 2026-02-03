„Eine Übernahme steht für GAK nicht zur Debatte!“

Fußball-Schönheit liefert private Einblicke
Nacht mit ihrem Freund
Am Sonntag startet der GAK beim WAC in das Frühjahr. Schon am Dienstag jedoch wählen die Mitglieder bei der Generalversammlung ihren Vorstand. Noch-Obmann Rene Ziesler ist der einzige Wahlvorschlag. Mit der „Krone“ sprach der Unternehmer über Erreichtes, Ziele, das Stadion, das Trainingszentrum oder auch die Finanzen des Klubs.
„Krone“: Herr Ziesler, stellen Sie sich der Wiederwahl zum Obmann?
Obmann Rene Ziesler: Natürlich. Im Vorfeld wurde auch kein Wahlvorschlag mit einem Gegenkandidaten eingebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.