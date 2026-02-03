Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marius vor Gericht

Borg Hoiby bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Royals
03.02.2026 10:15
Mette-Marits Sohn Marius Borg Hoiby erschien am Dienstag zum ersten Mal in Oslo vor Gericht. Der ...
Mette-Marits Sohn Marius Borg Hoiby erschien am Dienstag zum ersten Mal in Oslo vor Gericht. Der 29-Jährige bestritt zu Prozessbeginn die Vergewaltigungsvorwürfe. (Archivbild)(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/NTB/Lise Åserud, APA-Images / dana press / Bernard Rubsamen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zum Start der Gerichtsverhandlung am Dienstag hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) die schwersten Vorwürfe gegen ihn bestritten. Marius Borg Hoiby antwortete leise mit „Nein“ auf die Frage, ob er die Strafschuld wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen einräume. Er verneinte außerdem, die mutmaßlichen Opfer während der Taten gefilmt zu haben.

0 Kommentare

Am Dienstag erschien der Skandal-Sohn der norwegischen Kronprinzessin pünktlich zu Prozessbeginn in einem grünen Pullover über einem Hemd und grüner Hose vor Gericht. Er wirkte bei seiner Ankunft nervös, wie mehrere Medien berichteten. Fotos oder Videos des Angeklagten bei Gericht sind verboten.

Der 29-Jährige muss sich wegen zahlreicher, teils schwerer Vergehen verantworten. So wird ihm unter anderem Vergewaltigung und sexueller Missbrauch mehrerer Frauen vorgeworfen. Einige der Taten soll er begangen haben, während die mutmaßlichen Opfer schliefen. Er soll währenddessen auch mitgefilmt haben. 

Das Medieninteresse war zu Beginn des Prozesses groß. Marius soll zuvor noch in einer Klinik ...
Das Medieninteresse war zu Beginn des Prozesses groß. Marius soll zuvor noch in einer Klinik untersucht worden sein.(Bild: EPA/OLE BERG-RUSTEN)

Marius soll am Dienstag Aussage machen
Zu den 38 Anklagepunkten zählen auch Fälle von häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Drogen- und Verkehrsdelikte. Hoiby drohen bis zu 16 Jahre Gefängnis.

Als Marius‘ Verteidigerin fungiert Ellen Holager Andenæs, die mit 78 Jahren als äußerst erfahren gilt. Anwalt Petar Sekulic (54) zählt ebenfalls zum Team von Mette-Marits Sohn. Am zweiten Prozesstag soll Marius schließlich erstmals eine Aussage machen.

Marius‘ AnwältinVerteidigerin fungiert Ellen Holager Andenæs am Dienstagvormittag vor Gericht
Marius‘ AnwältinVerteidigerin fungiert Ellen Holager Andenæs am Dienstagvormittag vor Gericht(Bild: AP/Ole Berg-Rusten)

Verhaftung und U-Haft
Noch vor dem Start des Prozesses in Oslo überschlugen sich die Ereignisse: Marius Borg Hoiby wurde am Sonntag festgenommen, muss die nächsten vier Wochen in U-Haft verbringen.

Der 29-Jährige werde des körperlichen Übergriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen ein Besuchsverbot verdächtigt, teilte die Polizei mit. Høiby soll Berichten zufolge am Wochenende ausfällig geworden sein, die Festnahme erfolgte am Sonntagabend. Zu den neuen Vorwürfen schwieg er zunächst. Gegenstand des Prozesses sind diese vorerst nicht.

Marius Borg Hoiby sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Zuvor wurde der Sohn von Mette-Marit ...
Marius Borg Hoiby sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Zuvor wurde der Sohn von Mette-Marit noch in einer Klinik untersucht.(Bild: EPA/KHAKON MOSVOLD LARSEN)

In Klinik untersucht
Zudem wurde bekannt: Der Sohn von Mette-Marit wurde kurz nach dem Vorfall am Sonntag noch in einem Spital untersucht. Ein Foto, das der norwegischen Zeitung „VG“ vorliegt, zeigt, dass Marius am Sonntag in der Klinik Besuch von seiner Familie bekam.

Neben Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit soll auch seine Halbschwester Ingrid Alexandra im Spital gewesen sein und Gespräche mit Marius‘ Arzt geführt haben. 

Lesen Sie auch:
Ab Dienstag steht Marius Borg Høiby in Oslo vor Gericht. Am Sonntagabend wurde der Sohn von ...
Ex-Freundin bedroht
Neue Vorwürfe: Sohn von Mette-Marit muss in U-Haft
02.02.2026
Jahrelanger Kontakt
Mette-Marit schrieb intime E-Mails an Epstein
02.02.2026

Auch Mette-Marit unter Druck
Für die Königsfamilie ist der Prozess gegen den Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52) ein Riesenskandal – zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Denn auch Mette-Marit steht in diesen Tagen wegen ihrer Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut unter Druck.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
VergewaltigungFrauenSachbeschädigungDrogen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
155.211 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
113.760 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
113.700 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Royals
Marius vor Gericht
Borg Hoiby bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe
Andrew-Ex unter Druck
Pikante Epstein-Mails: Fergie-Charity schließt
Ex-Freundin bedroht
Neue Vorwürfe: Sohn von Mette-Marit muss in U-Haft
Jahrelanger Kontakt
Mette-Marit schrieb intime E-Mails an Epstein
Neue Akten enthüllen:
Epstein bekam private Fotos von Andrews Töchtern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf