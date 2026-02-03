Borg Hoiby bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Der 29-Jährige werde des körperlichen Übergriffs, der Drohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen ein Besuchsverbot verdächtigt, teilte die Polizei mit. Høiby soll Berichten zufolge am Wochenende ausfällig geworden sein, die Festnahme erfolgte am Sonntagabend. Zu den neuen Vorwürfen schwieg er zunächst. Gegenstand des Prozesses sind diese vorerst nicht.