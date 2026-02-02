Sieben Schritte: Der klügste Weg zum Eigenheim

Während die Preise für Grundstücke ständig in die Höhe steigen, wird auch das Hausbauen an sich nicht günstiger. Handwerkerstunden sind kaum zu bezahlen und auch die Preise bei Materialien sind teuer. Um sich finanziell nicht komplett zu übernehmen, ist es wichtig, vor dem Hausbau einige Überlegungen anzustellen. Krone+ unterstützt Sie dabei.