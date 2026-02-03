Nach Sturz: Lindsey Vonn spricht über Verletzung

Wie geht es Lindsey Vonn? Die 41-Jährige spricht am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz des US-Ski-Teams über ihren Gesundheitszustand. Nach ihrem Sturz in Crans-Montana hofft die Ski-Welt, dass die Ausnahmekönnerin bei den Olympischen Spielen an den Start gehen kann.
Vonn war in der letztlich abgebrochenen Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie konnte anschließend zwar mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie. Sie kündigte weitere Untersuchungen an, nähere Informationen zu ihrem Zustand hat die langjährige Speed-Queen seitdem aber noch nicht bekannt gegeben. Das soll sich heute Nachmittag ändern.
Schweizer berichten von Knochenprellung
Wie der „Blick“ am Montag berichtete, zog sich Vonn „nur“ eine Knochenprellung zu. Damit wäre ihr Olympia-Traum nicht vorbei. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.
Olympia-Eröffnung am Freitag
Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen. Die Spiele in Italien werden am Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d‘Ampezzo ist schon zwei Tage später.
2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt. Nun wartet die Ski-Welt gespannt auf ihr Verletzungsupdate und ihre Entscheidung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.