Wackelt Olympia-Start?

Nach Sturz: Lindsey Vonn spricht über Verletzung

Ski Alpin
03.02.2026 09:44
Lindsey Vonn hatte nach ihrem Sturz Schmerzen im Knie.
Lindsey Vonn hatte nach ihrem Sturz Schmerzen im Knie.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie geht es Lindsey Vonn? Die 41-Jährige spricht am heutigen Dienstag bei einer Pressekonferenz des US-Ski-Teams über ihren Gesundheitszustand. Nach ihrem Sturz in Crans-Montana hofft die Ski-Welt, dass die Ausnahmekönnerin bei den Olympischen Spielen an den Start gehen kann.

0 Kommentare

Vonn war in der letztlich abgebrochenen Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie konnte anschließend zwar mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie. Sie kündigte weitere Untersuchungen an, nähere Informationen zu ihrem Zustand hat die langjährige Speed-Queen seitdem aber noch nicht bekannt gegeben. Das soll sich heute Nachmittag ändern.

Lindsey Vonn landet im Fangzaun.
Lindsey Vonn landet im Fangzaun.(Bild: Screenshot/ORF)

Schweizer berichten von Knochenprellung
Wie der „Blick“ am Montag berichtete, zog sich Vonn „nur“ eine Knochenprellung zu. Damit wäre ihr Olympia-Traum nicht vorbei. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch noch nicht.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn stürzte in Crans-Montana. Jetzt gibt‘s erste Updates zu ihrem Verletungsstatus.
Schweizer berichten:
Glück im Unglück? Erste Updates zu Lindsey Vonn
02.02.2026
Am Grab von Mentor
Lindsey Vonn: „Ich wüsste, was er sagen würde …“
02.02.2026
„Krone oder Kasperl“
Vonn? „Ein US- und Red-Bull-Staatsgeheimnis“
02.02.2026

Olympia-Eröffnung am Freitag
Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen. Die Spiele in Italien werden am Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d‘Ampezzo ist schon zwei Tage später.

2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt. Nun wartet die Ski-Welt gespannt auf ihr Verletzungsupdate und ihre Entscheidung.

Lindsey Vonn
GesundheitszustandAbfahrt
