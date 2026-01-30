Herbert Grönemeyer live in Wien erleben

Herbert Grönemeyer bringt seine Reihe „mittendrin – akustisch“ am 19. Februar 2026 in die Wiener Stadthalle. Die Fans erwartet ein besonderer Abend mit neu arrangierten Songs und großer Nähe zum Publikum und mit etwas Glück gibt es Tickets zu gewinnen!
Mit „mittendrin – akustisch“ setzt der Musiker seine erfolgreiche Konzertreihe fort, die bereits in Dortmund und Berlin für ausverkaufte Hallen und begeisterte Besucher gesorgt hat. Trotz Unplugged-Konzept geht es bei diesen Auftritten nicht nur leise zu. Auf dem Programm stehen auch Rockklassiker wie „Alkohol“, „Vollmond“ oder „Bochum“.
Nah dran auf der Mittelbühne
Die Band spielt auf einer eigens gestalteten Mittelbühne, umgeben vom Publikum. So entsteht eine einzigartige Atmosphäre, in der Lieder aus über vier Jahrzehnten in neuen Arrangements zu hören sind und der Fokus ganz auf Musik und Text liegt.
Letzte Chance für Wien-Fans
Die „Krone“ hat es geschafft und verlost für das restlos ausverkaufte Konzert in der Wiener Stadthalle am 19. Februar die letzten 10x2 Stehkarten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Februar, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien" Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance!