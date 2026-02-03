Trump fordert von Harvard Milliardenzahlung

„Das hätte ein Strafverfahren sein müssen, kein Zivilverfahren“, befindet er. „Harvard wird mit den Konsequenzen seiner Verfehlungen leben müssen. In jedem Fall wird dieser Fall weitergehen, bis Gerechtigkeit hergestellt ist. Alan Garber, der Präsident von Harvard, hat einen schrecklichen Job gemacht, indem er eine ungenügende Situation für seine Institution und – noch wichtiger – für Amerika selbst gemanagt hat. Er wurde eingestellt, NACHDEM die antisemitischen Vorwürfe erhoben wurden – ich frage mich, warum??? Wir fordern nun eine Milliarde Dollar Schadenersatz und wollen in Zukunft nichts mehr mit der Harvard University zu tun haben (...) Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“