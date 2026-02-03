30 Tote bei heftigen Schneefällen in Japan

Die Gefahr lebensbedrohlicher Unfälle durch Dachlawinen oder Gebäude, die unter den Schneemassen einstürzen, sei groß, sagte Regionalgouverneur Soichiro Miyashita. In der Regionalhauptstadt Aomori türmten sich bis zu 1,8 Meter hohe Schneeberge auf. Die Stadtverwaltung schaffe es nicht mehr, Straßen und Häuser freizuschaufeln, sagte Miyashita. Aomori liegt im Norden Japans und ist am schlimmsten von der Kaltfront betroffen. In manchen Gebieten liegen bis zu 4,5 Meter Schnee.