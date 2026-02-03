Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harter Überlebenskampf

Bub schwimmt stundenlang, um Familie zu retten

Ausland
03.02.2026 10:25
Die Idylle am Meer ist sehr oft auch sehr trügerisch – das musste eine Familie in Australien nun ...
Die Idylle am Meer ist sehr oft auch sehr trügerisch – das musste eine Familie in Australien nun am eigenen Leib erleben.(Bild: Kim Petersen, stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als harmloser Urlaubsausflug begann, entwickelte sich vor der Küste Westaustraliens zu einem dramatischen Kampf ums Überleben: Ein 13-jähriger Bub schwamm vier Stunden lang durch raue See, um Hilfe für seine auf dem offenen Meer treibende Familie zu holen – und rettete damit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern das Leben.

0 Kommentare

Die Familie war am Freitagnachmittag in der Geographe Bay nahe Quindalup, rund 200 Kilometer südlich von Perth, mit aufblasbaren Paddleboards und einem Kajak unterwegs, als starke Winde sie vom Ufer weg aufs offene Meer trieben.

Während die 47-jährige Mutter mit ihrem zwölfjährigen Sohn und ihrer achtjährigen Tochter abgetrieben wurde, versuchte der 13-Jährige, mit dem Kajak zurück ans Ufer zu gelangen, um Hilfe zu holen. Ins Boot schwappte jedoch immer mehr Wasser auf, sodass es langsam zu sinken begann und er schließlich schwimmen musste.

Bub legte mitten im Meer Schwimmweste ab
Der Bub, von der australischen ABC als Austin Appelbee identifiziert, schwamm rund vier Kilometer zurück Richtung Küste. Nach eigenen Angaben kämpfte er dabei über Stunden gegen hohen Wellengang und schwindendes Tageslicht.

In den ersten beiden Stunden trug er eine Schwimmweste, die er später ablegte, um effizienter schwimmen zu können. Nach der Ankunft an Land brach er kurz erschöpft zusammen, lief dann rund zwei Kilometer zu einem Telefon und setzte um 18 Uhr den Notruf ab.

Riskante Rettungsaktion hatte Erfolg
Daraufhin wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion gestartet, an der unter anderem die Wasserpolizei, freiwillige Seenotretter und ein Rettungshubschrauber beteiligt waren. Gegen 20.30 Uhr wurden die Mutter und die beiden Kinder etwa 14 Kilometer vor der Küste entdeckt, wo sie sich an einem Paddleboard festhielten. Ein Boot der freiwilligen Seenotrettung brachte alle drei sicher an Land.

Leistung des Buben „übermenschlich“
Der Einsatzleiter der Naturaliste Volunteer Marine Rescue, Paul Bresland, lobte die detaillierten Angaben des 13-Jährigen zu Farbe und Art der Wasserfahrzeuge, die für die Suche entscheidend gewesen seien. Bresland bezeichnete die Leistung des Buben als „übermenschlich“.

Lesen Sie auch:
Die Sehnsucht nach dem Meer ist bei vielen Urlaubern groß – doch das Wasser bringt gefährliche ...
Gefahr auf Mallorca
Plötzliche Strömung reißt Urlauber fast in den Tod
03.07.2024
Das war knapp
Touristen entkommen in letzter Sekunde Eiswelle
16.01.2026

Sanitäter untersuchten die Familie anschließend, bevor sie in ein Krankenhaus in Busselton gebracht wurde. Später konnten alle wieder entlassen werden.

Auch die Polizei würdigte den Einsatz des Jugendlichen. Inspektor James Bradley betonte, die Tatkraft und Entschlossenheit des 13-Jährigen hätten letztlich das Leben seiner Mutter und seiner Geschwister gerettet. Zugleich verwies er darauf, wie schnell sich die Bedingungen auf dem Meer ändern können. Dass alle drei Geretteten Schwimmwesten trugen, habe maßgeblich zu ihrem Überleben beigetragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Perth
FamilieMeerMutterWasser
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf