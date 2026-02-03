Harter Überlebenskampf
Bub schwimmt stundenlang, um Familie zu retten
Was als harmloser Urlaubsausflug begann, entwickelte sich vor der Küste Westaustraliens zu einem dramatischen Kampf ums Überleben: Ein 13-jähriger Bub schwamm vier Stunden lang durch raue See, um Hilfe für seine auf dem offenen Meer treibende Familie zu holen – und rettete damit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern das Leben.
Die Familie war am Freitagnachmittag in der Geographe Bay nahe Quindalup, rund 200 Kilometer südlich von Perth, mit aufblasbaren Paddleboards und einem Kajak unterwegs, als starke Winde sie vom Ufer weg aufs offene Meer trieben.
Während die 47-jährige Mutter mit ihrem zwölfjährigen Sohn und ihrer achtjährigen Tochter abgetrieben wurde, versuchte der 13-Jährige, mit dem Kajak zurück ans Ufer zu gelangen, um Hilfe zu holen. Ins Boot schwappte jedoch immer mehr Wasser auf, sodass es langsam zu sinken begann und er schließlich schwimmen musste.
Bub legte mitten im Meer Schwimmweste ab
Der Bub, von der australischen ABC als Austin Appelbee identifiziert, schwamm rund vier Kilometer zurück Richtung Küste. Nach eigenen Angaben kämpfte er dabei über Stunden gegen hohen Wellengang und schwindendes Tageslicht.
In den ersten beiden Stunden trug er eine Schwimmweste, die er später ablegte, um effizienter schwimmen zu können. Nach der Ankunft an Land brach er kurz erschöpft zusammen, lief dann rund zwei Kilometer zu einem Telefon und setzte um 18 Uhr den Notruf ab.
Riskante Rettungsaktion hatte Erfolg
Daraufhin wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion gestartet, an der unter anderem die Wasserpolizei, freiwillige Seenotretter und ein Rettungshubschrauber beteiligt waren. Gegen 20.30 Uhr wurden die Mutter und die beiden Kinder etwa 14 Kilometer vor der Küste entdeckt, wo sie sich an einem Paddleboard festhielten. Ein Boot der freiwilligen Seenotrettung brachte alle drei sicher an Land.
Leistung des Buben „übermenschlich“
Der Einsatzleiter der Naturaliste Volunteer Marine Rescue, Paul Bresland, lobte die detaillierten Angaben des 13-Jährigen zu Farbe und Art der Wasserfahrzeuge, die für die Suche entscheidend gewesen seien. Bresland bezeichnete die Leistung des Buben als „übermenschlich“.
Sanitäter untersuchten die Familie anschließend, bevor sie in ein Krankenhaus in Busselton gebracht wurde. Später konnten alle wieder entlassen werden.
Auch die Polizei würdigte den Einsatz des Jugendlichen. Inspektor James Bradley betonte, die Tatkraft und Entschlossenheit des 13-Jährigen hätten letztlich das Leben seiner Mutter und seiner Geschwister gerettet. Zugleich verwies er darauf, wie schnell sich die Bedingungen auf dem Meer ändern können. Dass alle drei Geretteten Schwimmwesten trugen, habe maßgeblich zu ihrem Überleben beigetragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.