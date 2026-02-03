Bub schwimmt stundenlang, um Familie zu retten

Riskante Rettungsaktion hatte Erfolg

Daraufhin wurde eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion gestartet, an der unter anderem die Wasserpolizei, freiwillige Seenotretter und ein Rettungshubschrauber beteiligt waren. Gegen 20.30 Uhr wurden die Mutter und die beiden Kinder etwa 14 Kilometer vor der Küste entdeckt, wo sie sich an einem Paddleboard festhielten. Ein Boot der freiwilligen Seenotrettung brachte alle drei sicher an Land.