Chappell Roan wehrt sich gegen Nackt-Kritik

„Ich muss kichern ...“

Sie teilte nach dem großen Wirbel um ihr Grammy-Kleid, das mehr preisgab, als verbarg, ganz frech ein Foto ihres Red-Carpet-Auftritts auf Instagram. Und schrieb kokett dazu: „Ich muss kichern, weil ich das Outfit gar nicht so extrem finde. Der Look ist echt genial und gleichzeitig total verrückt.“