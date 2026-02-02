Jetzt kommt Stresstest für Finanzen und Nerven

Diese Woche steht ganz im Zeichen von Bewegung, Spannung und überraschenden Wendungen. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter beschreibt eine intensive Zeitqualität, die vor allem unser Denken, unsere Kommunikation und den Finanzbereich betrifft. Der direktläufige Uranus bringt ab Mittwoch spürbar mehr Tempo ins Geschehen – Entscheidungen wirken schneller, Entwicklungen verlaufen unberechenbarer und emotionale wie verbale Ausrutscher sind keine Seltenheit. Besonders an den Finanzmärkten zeigt sich diese Energie durch starke Schwankungen und ein deutliches Auf und Ab. Missverständnisse, spontane Reaktionen und impulsive Entscheidungen können jetzt schneller Konsequenzen haben. Umso wichtiger ist es, Ruhe zu bewahren, klar zu bleiben und nicht vorschnell zu handeln.