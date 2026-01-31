„Was wir bekommen, nehmen wir mit offenen Armen“

Der Jahresauftakt der Salzburger Volkspartei stand ganz im Zeichen der finanziellen Hilfe für die heimischen Orte. Diese sind froh, etwas mehr Spielraum bei der Kinderbetreuung und der Pflege zu bekommen. Auch beim Pflegebonus verspricht Landeshauptfrau Karoline Edtstadler eine Lösung bis zum Sommer.