„Was wir bekommen, nehmen wir mit offenen Armen“
Gemeindepaket vom Land
Der Jahresauftakt der Salzburger Volkspartei stand ganz im Zeichen der finanziellen Hilfe für die heimischen Orte. Diese sind froh, etwas mehr Spielraum bei der Kinderbetreuung und der Pflege zu bekommen. Auch beim Pflegebonus verspricht Landeshauptfrau Karoline Edtstadler eine Lösung bis zum Sommer.
„Bitte geht mit mir den eingeschlagenen Weg zusammen“, versuchte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ihre Mitstreiter in der Volkspartei für die neue Linie der Partei zu begeistern. Ob das beim Jahresauftakt 2026 in der Walserfeldhalle in Wals-Siezenheim gelungen ist, wird sich erst zeigen.
