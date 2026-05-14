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Basis neu eröffnet

Wasserrettung Zell am See feiert sanierte Station

Salzburg
14.05.2026 22:00
(Bild: Conny Faistauer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Wasserrettungsstation des Samariterbundes in Zell am See wurde nach einer Generalsanierung offiziell in Betrieb genommen. Modernisierte Technik, ein Abluftsystem und mehr Platz für Ausrüstung sollen die Arbeit erleichtern. Das Team absolviert laut Mitteilung jährlich über 200 Einsätze und zahlreiche Übungen.

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Mit dem Start der Sommersaison ging in Zell am See auch die sanierte Wasserrettungsstation offiziell in Betrieb. Am Dienstagabend nahm der Samariterbund die „Dienststelle“ nach einer Generalsanierung in den Räumlichkeiten im Strandbad Seespitz feierlich in Betrieb und führte Gäste durch die erneuerten Bereiche.

Modernisiert wurden unter anderem die Heizung, ein leistungsstarkes Abluftsystem wurde eingebaut und die Station wurde leicht erweitert, damit Einsatzkräfte Spinde für ihre Ausrüstung erhalten.

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Finanziert wurde der Umbau durch Eigenmittel, Unterstützungen und Spenden, ergänzt durch viele freiwillige Arbeitsstunden. Die Zeller Wasserrettung bewältigt laut Mitteilung jährlich über 200 Einsätze sowie rund 100 bis 150 Ausbildungen und Übungen. Im Rahmen der Einweihung wurden langjährige Mitglieder geehrt.

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