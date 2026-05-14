Wasserrettung Zell am See feiert sanierte Station

Mit dem Start der Sommersaison ging in Zell am See auch die sanierte Wasserrettungsstation offiziell in Betrieb. Am Dienstagabend nahm der Samariterbund die „Dienststelle“ nach einer Generalsanierung in den Räumlichkeiten im Strandbad Seespitz feierlich in Betrieb und führte Gäste durch die erneuerten Bereiche.