Wasserrettung Zell am See feiert sanierte Station

Die Wasserrettungsstation des Samariterbundes in Zell am See wurde nach einer Generalsanierung offiziell in Betrieb genommen. Modernisierte Technik, ein Abluftsystem und mehr Platz für Ausrüstung sollen die Arbeit erleichtern. Das Team absolviert laut Mitteilung jährlich über 200 Einsätze und zahlreiche Übungen.
Mit dem Start der Sommersaison ging in Zell am See auch die sanierte Wasserrettungsstation offiziell in Betrieb. Am Dienstagabend nahm der Samariterbund die „Dienststelle“ nach einer Generalsanierung in den Räumlichkeiten im Strandbad Seespitz feierlich in Betrieb und führte Gäste durch die erneuerten Bereiche.
Modernisiert wurden unter anderem die Heizung, ein leistungsstarkes Abluftsystem wurde eingebaut und die Station wurde leicht erweitert, damit Einsatzkräfte Spinde für ihre Ausrüstung erhalten.
Finanziert wurde der Umbau durch Eigenmittel, Unterstützungen und Spenden, ergänzt durch viele freiwillige Arbeitsstunden. Die Zeller Wasserrettung bewältigt laut Mitteilung jährlich über 200 Einsätze sowie rund 100 bis 150 Ausbildungen und Übungen. Im Rahmen der Einweihung wurden langjährige Mitglieder geehrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.