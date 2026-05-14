In 30er-Zone fast mit 80 km/h unterwegs

In der Stadt Salzburg raste ein 19-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag mit 79 km/h durch eine 30er-Zone. Die Polizei hielt den Oberösterreicher sofort an und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.
Ein 19-jähriger Oberösterreicher hat bei einer Autofahrt durch die Stadt Salzburg in der Nacht auf Donnerstag wohl den Blick auf seinen Tacho vergessen. In der Müllner Hauptstraße – eine 30er-Zone – wurde der Lenker von der Polizei mit 79 km/h geblitzt.
Wie die Polizei berichtet, verlief der darauffolgende Alkotest negativ. Der Führerschein wurde dem Teenager wegen der stark überhöhten Geschwindigkeit dennoch abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
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