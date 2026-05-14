Schreie schreckten Lenkerin auf – Bub verletzt

Schreie einer Anrainerin haben am Mittwoch in Mariapfarr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Zehnjähriger verletzt wurde. Eine Autolenkerin hatte sich durch die Schreie erschreckt und stark abgebremst.
Der Bub, der mit seinem E-Bike hinter ihr fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Heck des Pkw. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Tamsweg gebracht, so die Polizei.
Warum die Frau geschrien hatte, war nicht bekannt. Laut Exekutive hat es aber keinen Zusammenhang mit der Verkehrssituation gegeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.