Alarmstufe 3! Dachstuhl geht in Flammen auf

Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die unteren Stockwerke des Hauses verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war niemand in dem freistehenden Einfamilienhaus. Laut ersten Informationen dürften Nachbarn die Flammen und den starken Rauch bemerkt haben und sofort Alarm geschlagen haben.