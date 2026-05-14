Alarmstufe 3! Dachstuhl geht in Flammen auf

Brand-Alarm zu Christi Himmelfahrt! In Werfen-Tenneck ging am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus in Flammen auf. Der Dachstuhl hatte Feuer gefangen – die Floriani rückten mit einem Großaufgebot aus. . .
Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Fakt ist: Kurz nach 15 Uhr mussten am Donnerstag die Feuerwehren von Werfen, Pfarrwerfen und Bischofshofen zu einem Wohnhausbrand in Werfen-Tenneck ausrücken. Der Dachstuhl eines Hauses hatte Feuer gefangen.
Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf die unteren Stockwerke des Hauses verhindert werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war niemand in dem freistehenden Einfamilienhaus. Laut ersten Informationen dürften Nachbarn die Flammen und den starken Rauch bemerkt haben und sofort Alarm geschlagen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.