Alkofahrten und Lkw-Mängel: Polizei griff durch

Eine Nacht, viele Treffer: Im Tennengau stoppte die Polizei fünf Alkolenker bis 1,7 Promille. Parallel zeigte ein Schwerverkehr-Check im ganzen Land: 25 von 107 Fahrzeugen waren nur bedingt verkehrssicher, 24 Lenker mussten stehen bleiben. Anzeigen folgen.
Fünf Lenker mussten nach Alkoholtests sofort stehen bleiben. In der Nacht auf Donnerstag zog die Polizei im Tennengau Alkolenker zwischen 23 und 63 Jahren aus dem Verkehr, gemessen wurden 0,78 bis 1,7 Promille. Vier verloren den Führerschein vorläufig, allen fünf wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen folgen.
Schwerverkehr: Reifen, Papiere, Ladung
Bei landesweiten Lkw-Kontrollen wurden 107 Fahrzeuge geprüft, 25 galten nur bedingt als verkehrssicher. Die gravierendsten Mängel reichten von abgefahrenen Reifen mit sichtbarem Gewebe über abgelaufene Qualifizierungsnachweise bis zu fehlender Ladungssicherung und Fahrten ohne gültige Lenkberechtigung. 24 Lenker durften nicht weiterfahren, auch hier wird angezeigt.
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