Alkofahrten und Lkw-Mängel: Polizei griff durch

Fünf Lenker mussten nach Alkoholtests sofort stehen bleiben. In der Nacht auf Donnerstag zog die Polizei im Tennengau Alkolenker zwischen 23 und 63 Jahren aus dem Verkehr, gemessen wurden 0,78 bis 1,7 Promille. Vier verloren den Führerschein vorläufig, allen fünf wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen folgen.