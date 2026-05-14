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Mit Toptalent! So startet Salzburg ins Cupfinale

Sport
14.05.2026 13:25
Sara Grabovac (re.) ist rechtzeitig fit geworden.
Sara Grabovac (re.) ist rechtzeitig fit geworden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburg hat heute (14.30) das größte Spiel in der noch jungen Geschichte im Frauenfußball vor sich. Im Cupfinale können die Salzburgerinnen den ersten Titel einfahren. Rechtzeitig vor dem Highlight wurde eine der wichtigsten Spielerinnen wieder fit und steht in der Startelf.

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Der Tag aller Tage ist gekommen! Salzburg bestreitet heute, Donnerstag (14.30) gegen Austria Wien das Cupfinale der Frauen. Es ist die Chance auf den ersten Titel im Premierenjahr als Red Bull Salzburg im heimischen Fußball. Etwas mehr als eine Stunde vor Ankick kamen die Aufstellungen der Teams heraus. Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic setzt auf seine bewährte Elf, verzichtet auf Überraschungen.

Wobei eine dann doch dabei ist: Sara Grabovac steht erstmals nach ihrer Verletzung wieder in der Startelf. Das Toptalent spulte am Wochenende gegen St. Pölten wieder ein paar Minuten ab und scheint rechtzeitig vor dem großen Highlight fit geworden zu sein. Im März erlitt die Salzburgerin eine Bänderverletzung. Pavlovic sagte damals zur „Krone“: „Sara kann man nicht ersetzen. Sie macht mit ihrer Präsenz andere besser. Sie hat in diesen jungen Jahren (17 Jahre alt, Anm.) schon einen so ausgeprägten Charakter. Das braucht jedes Team!“

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Gut für Salzburg, dass sie im größten Spiel der Saison wieder fit ist und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken kann . . .

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Fischer; Illinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn; G. Spinn, Orkic, Grabovac, Grünwald; Kobler, Crnoja.

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