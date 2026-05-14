Mit Toptalent! So startet Salzburg ins Cupfinale

Wobei eine dann doch dabei ist: Sara Grabovac steht erstmals nach ihrer Verletzung wieder in der Startelf. Das Toptalent spulte am Wochenende gegen St. Pölten wieder ein paar Minuten ab und scheint rechtzeitig vor dem großen Highlight fit geworden zu sein. Im März erlitt die Salzburgerin eine Bänderverletzung. Pavlovic sagte damals zur „Krone“: „Sara kann man nicht ersetzen. Sie macht mit ihrer Präsenz andere besser. Sie hat in diesen jungen Jahren (17 Jahre alt, Anm.) schon einen so ausgeprägten Charakter. Das braucht jedes Team!“