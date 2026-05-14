Mit Toptalent! So startet Salzburg ins Cupfinale

Salzburg hat heute (14.30) das größte Spiel in der noch jungen Geschichte im Frauenfußball vor sich. Im Cupfinale können die Salzburgerinnen den ersten Titel einfahren. Rechtzeitig vor dem Highlight wurde eine der wichtigsten Spielerinnen wieder fit und steht in der Startelf.
Der Tag aller Tage ist gekommen! Salzburg bestreitet heute, Donnerstag (14.30) gegen Austria Wien das Cupfinale der Frauen. Es ist die Chance auf den ersten Titel im Premierenjahr als Red Bull Salzburg im heimischen Fußball. Etwas mehr als eine Stunde vor Ankick kamen die Aufstellungen der Teams heraus. Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic setzt auf seine bewährte Elf, verzichtet auf Überraschungen.
Wobei eine dann doch dabei ist: Sara Grabovac steht erstmals nach ihrer Verletzung wieder in der Startelf. Das Toptalent spulte am Wochenende gegen St. Pölten wieder ein paar Minuten ab und scheint rechtzeitig vor dem großen Highlight fit geworden zu sein. Im März erlitt die Salzburgerin eine Bänderverletzung. Pavlovic sagte damals zur „Krone“: „Sara kann man nicht ersetzen. Sie macht mit ihrer Präsenz andere besser. Sie hat in diesen jungen Jahren (17 Jahre alt, Anm.) schon einen so ausgeprägten Charakter. Das braucht jedes Team!“
Gut für Salzburg, dass sie im größten Spiel der Saison wieder fit ist und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken kann . . .
FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Fischer; Illinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn; G. Spinn, Orkic, Grabovac, Grünwald; Kobler, Crnoja.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.