Thalgau: Wirtschaftsgebäude ging in Flammen auf

Die Garage eines Wirtschaftgebäudes geriet am frühen Donnerstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand – die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Alarmierung ging bei der Feuerwehr Thalgau sowie dem Löschzug Unterdorf um 3.44 Uhr ein. „Garagenbrand in der Oberdorfer Straße“, war die erste Meldung. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus – vor Ort gingen mehrere Atemschutztrupps in die Garage, um die Flammen zu bekämpfen.
Der Brand konnte relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein Teil der ausgerückten Mannschaft hielt noch mehrere Stunden lang Brandwache, um ein weiteres Feuer zu verhindern.
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