Thalgau: Wirtschaftsgebäude ging in Flammen auf

Die Alarmierung ging bei der Feuerwehr Thalgau sowie dem Löschzug Unterdorf um 3.44 Uhr ein. „Garagenbrand in der Oberdorfer Straße“, war die erste Meldung. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus – vor Ort gingen mehrere Atemschutztrupps in die Garage, um die Flammen zu bekämpfen.