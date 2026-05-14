Pleite! 500 Kinder auf der Straße, 160 Jobs weg?

Aktuell läuft, wie berichtet, ein Insolvenzverfahren gegen den Verein, der 160 Mitarbeiter beschäftigt und rund 500 Kinder bei Tageseltern und Pädagogen betreut. Bei Eröffnung des Verfahrens hoffte der Verein, diesen weiterführen zu können. Am 30. Mai fällt die endgültige Entscheidung am Landesgericht. Wie berichtet steht nicht nur die Betreuung der Kinder auf dem Spiel, sondern damit verbunden zahlreiche Jobs der Eltern und Mitarbeiter.