Pleite! 500 Kinder auf der Straße, 160 Jobs weg?

„Der Verein ist Geschichte“ – mit diesen Worten kommentierte am 27. April die damalige Geschäftsführerin Corinna Schober das Insolvenzverfahren gegen den von ihr geleiteten Verein Tageselternzentrum (TEZ). Nach den ersten Wochen, in denen Masseverwalter Wolfgang Kleibel die Geschäfte des Vereins führt, kündigt dieser in einer internen Versammlung das Ende an...
Das havarierte Tageselternzentrum (TEZ) wird voraussichtlich ab 1. Juni 2026 nicht mehr existieren. Zumindest deutete dies Masseverwalter Wolfgang Kleibel lut „Krone“-Infos in einer internen TEZ-Versammlung am Dienstag an.
Aktuell läuft, wie berichtet, ein Insolvenzverfahren gegen den Verein, der 160 Mitarbeiter beschäftigt und rund 500 Kinder bei Tageseltern und Pädagogen betreut. Bei Eröffnung des Verfahrens hoffte der Verein, diesen weiterführen zu können. Am 30. Mai fällt die endgültige Entscheidung am Landesgericht. Wie berichtet steht nicht nur die Betreuung der Kinder auf dem Spiel, sondern damit verbunden zahlreiche Jobs der Eltern und Mitarbeiter.
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