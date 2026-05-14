Kurioser Tierquäler-Prozess: „Katze geht‘s gut“

Beim Prozess am Landesgericht bestritten alle Burschen dieser Tage die Vorwürfe vehement. Einer meinte gar: „Ich habe eine Katzenallergie. Als das Tier ins Zimmer gekommen ist, bin ich raus eine Zigarette rauchen.“ Ein Zeuge – er war ebenfalls Gast auf der Geburtstagsfeier – gab zwar zu Protokoll, dass die Tierquälerei stattgefunden habe. Aber: „Ich kann nicht genau sagen, ob es die drei Angeklagten waren. Und Fußball gespielt ist zu viel gesagt. Sie haben den Polster so ein bisserl hin und her geschoben.“ Zwei andere Partygäste meinten im Zeugenstand hingegen, dass sie „nichts mitbekommen“ haben. Kurios wurde es, als die Katzenbesitzerin ihre Aussage machte: Sie wisse eigentlich gar nicht, was sie hier machen solle. „Der Katze geht’s gut. Ihr fehlt gar nix“, meinte sie lapidar.