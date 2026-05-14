Nächster Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße

Wieder ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße (B164) bei Maria Alm: Diesmal prallte ein Motorradlenker (46) mit dem Auto einer 77-Jährigen zusammen. Anfang März verlor ein Autofahrer bei einem Unfall auf derselben Straße sein Leben, und vor zehn Tagen verletzten sich vier Personen bei einem Crash.