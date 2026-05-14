Nächster Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße

Wieder ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße (B164) bei Maria Alm: Diesmal prallte ein Motorradlenker (46) mit dem Auto einer 77-Jährigen zusammen. Anfang März verlor ein Autofahrer bei einem Unfall auf derselben Straße sein Leben, und vor zehn Tagen verletzten sich vier Personen bei einem Crash.
Es ist der nächste Unfall auf der Hochkönigstraße (B164): Eine 77-jährige Pkw-Lenkerin wollte von einem Parkplatz links auf die Straße auffahren. Genau in dem Moment fuhr ein einheimischer Motorradfahrer (46) in Richtung Saalfelden und kollidierte mit dem Auto der 77-Jährigen. Der Biker stürzte und zog sich Verletzungen zu.
Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Schaden.
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