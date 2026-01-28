Betrunkener Traktorfahrer überfährt sich selbst

Für einen Landwirt endete am Mittwochnachmittag im Kärntner Ruden, im Bezirk Völkermarkt, eine Ausfahrt mit seinem Traktor fatal. Als er auf einer Landesstraße abbiegen wollte, passierte das Unglück.
Von Ruden kommend war ein 46-jähriger Traktorfahrer am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Völkermarkt unterwegs. Als er abbiegen wollte, nahm das Unheil seinen Lauf – auch weil der Mann zuvor wohl kräftig dem Alkohol zugesprochen hatte.
„Im Bereich einer Kreuzung zeigte er mittels Handzeichen einen Abbiegevorgang nach links an, verlor dabei jedoch das Gleichgewicht und stürzte vom Traktor“, berichtet die Polizei. Doch leider blieb der Traktor nicht stehen: „In weiterer Folge wurde er vom Traktor überrollt, welcher anschließend weiterfuhr und erst an einer Hecke zum Stillstand kam.“
Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden musste. Die Polizei führte einen Alkomatentest durch: Schwere Alkoholisierung!
