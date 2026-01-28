Droher-Bubi kam mit 120 Sozialstunden milde davon

Emotionale Reife fehlt

Die Verteidigung hatte bereits im Zuge des Ermittlungsverfahrens eine Diversion beantragt, da sich der Schüler umfassend geständig zeige. Auch die emotionale Reife sei nicht seinem Alter entsprechend, führte der Rechtsanwalt aus. So sei etwa bei der Polizei nach dem Notruf die Rede davon gewesen, dass ein „Kind“ mit einem Amoklauf gedroht habe. Das wertete der Anwalt dahingehend, dass auch die Landesleitzentrale der Polizei von einem „schlechten Scherz“ ausgegangen sei.