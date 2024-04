Wirbel um Amok-Drohung in einer Mittelschule

„Hast schon gehört? Die Polizei ist in der Schule!“ Riesenwirbel gab es Mittwochfrüh in Gramastetten: Die örtliche Exekutive bewachte die Mittel- und Volksschule, die sich im selben Gebäudekomplex befinden, und tauchte nach dieser „deeskalierenden Maßnahme“ zu Mittag erneut auf, um vor Ort zu ermitteln. Was war passiert?