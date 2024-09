Alarm- statt Schulglocken: „Ein ungutes Gefühl“

So hatten sich die Kinder und ihre Eltern den vierten Schultag in diesem Jahr sicher nicht vorgestellt: Um kurz nach 7 Uhr ging am Donnerstag beim Notruf der Polizei eine Bombendrohung für den Schulkomplex in der Teistlergutstraße in Linz-Urfahr ein – von einem bisher Unbekannten. Sofort wurde das Gebäude – darin sind eine Sonderschule, die Karlhofschule sowie ein Hort untergebracht – evakuiert und großflächig abgesperrt.