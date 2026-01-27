„NS-Wurzeln“: Yad Vashem lehnt Kontakt zur FPÖ ab

„Die Haltung von Yad Vashem hat sich nicht geändert, und ich gehe nicht davon aus, dass sich daran etwas ändern wird. Wir haben keine Kontakte zur FPÖ, genauso wenig wie zur AfD in Deutschland“, erklärte Dayan am Dienstag.

Yad Vashem sei „offen“ für Besuche, aber ...

Yad Vashem sei „offen“ für Besuche der Gedenkstätte und „kontrolliert am Eingang weder ideologische noch andere Überzeugungen“, betonte Dayan weiter. Die FPÖ sei aber kein Partner, wenn es darum geht, die Verantwortung Österreichs anzuerkennen und die Kultur der Erinnerung zu fördern, die in diesem Land zu Recht gepflegt wird“, erläuterte Dayan.