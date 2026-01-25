Vilimsky sprach mit Netanyahu über radikalen Islam

Das Treffen der beiden Politiker in Jerusalem dauerte ungefähr 45 Minuten. Vilimsky kam gemeinsam mit je einem Vertreter aus Spanien und Frankreich aus der Gruppe der Patrioten im Europäischen Parlament. Er sprach von einem „Treffen historischen Ausmaßes“. Tatsächlich wurde der FPÖ-EU-Abgeordnete bisher von der Führung Israels gemieden, unter anderem aus Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Österreich. Diese verweigert die Kooperation mit der Spitze der Freiheitlichen und verweist auf antisemitische Vorfälle innerhalb der Partei.