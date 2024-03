Jüdischer Verein muss über Auflösung abstimmen

„Der Vorstand der ,Österreichischen Freunde von Yad Vashem’ hat die Nachricht erhalten, dass die einzige noch kandidierende Wahlliste für den Vorsitz ihre Kandidatur zurückziehen muss“ – dieses Schreiben erging am Montag an die mehr als 800 Mitglieder des Vereins, der das Gedenken an die Opfer der Shoah, also den Holocaust, unterstützt.