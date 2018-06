Yad Vashem entschuldigt sich für Kritik an der FPÖ

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat sich für einen Vorfall entschuldigt, bei dem eine Führerin gegenüber Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Kritik an antisemitischen Äußerungen aus Reihen der FPÖ geäußert hatte. Es habe sich um eine persönliche Aktion gehandelt, hieß es laut der Zeitung „Times of Israel“ in einem Brief an den österreichischen Botschafter in Israel, Martin Weiss.