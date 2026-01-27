Nervosität im Weißen Haus

Umfragen zeigen, dass die US-Bürger zwar weniger „Illegale“ im Land haben wollen, aber nicht mittels der Methoden einer MAGA-Prätorianergarde, deren Chef einen SS-Mantel trägt. Die Videos empören die politische Mitte, welche die Kongresswahlen im November entscheiden wird. Die ICE-Todesschwadrone entlarven die autoritären Gelüste des Trump-Regimes und sie haben nun die Demokraten im Kongress wachgerüttelt.