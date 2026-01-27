Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Nervosität im Weißen Haus

Kolumnen
27.01.2026 20:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

White-House-Korrespondenten melden „Nervosität“ im Amtssitz des Präsidenten. Es läuft nicht gut. Die Donald-Show läuft aus dem Ruder. Zwei Todesschüsse der vermummten ICE-Abschiebemiliz auf US-Bürger waren zwei Schüsse zu viel für die Über-drüber-Präsidentschaft.

Umfragen zeigen, dass die US-Bürger zwar weniger „Illegale“ im Land haben wollen, aber nicht mittels der Methoden einer MAGA-Prätorianergarde, deren Chef einen SS-Mantel trägt. Die Videos empören die politische Mitte, welche die Kongresswahlen im November entscheiden wird. Die ICE-Todesschwadrone entlarven die autoritären Gelüste des Trump-Regimes und sie haben nun die Demokraten im Kongress wachgerüttelt.

Der Normalbürger entdeckt, dass ihm faschistoide MAGA-Fanatiker die Freiheit rauben wollen. Vizepräsident Vance verstieg sich zu der Behauptung (oder Drohung), die ICE-Abschiebemiliz sei immun und für ihre Handlungen strafrechtlich nicht verfolgbar. Da schrillen die Alarmglocken.

Andererseits erleben die Amerikaner erstmals einen Erklärungsnotstand im Weißen Haus. Es lässt sich nichts mehr wegschwurbeln. Daher steht zu befürchten, dass Trump zur Ablenkung eine neue Krise provoziert (Iran?).

Das Beispiel in den USA zeigt: Wer Massenabschiebungen (Re-Migration) auf seine Fahnen schreibt, nimmt in Kauf, dass sie nur mit Gewalt durchgesetzt werden können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.368 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.195 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
223.163 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Nervosität im Weißen Haus
„Krone“-Kommentar
Kein Wehrdienst für Fremdenlegion
„Krone“-Kommentar
Wieso Stadler & Co. für Watschen herhalten müssen
„Krone“-Kommentar
Machtkampf in China
„Krone“-Gastkommentar
Alpen-Bund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf