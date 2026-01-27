Flotte vor Ort: Jetzt will Iran laut Trump „Deal“

Mehr als 5000 tote Demonstranten bestätigt

Bisher konnte das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA 6126 Todesopfer verifizieren, 5777 davon seien Protestierende. Zusätzlich prüft HRANA nach eigenen Angaben 17.091 weitere mutmaßliche Fälle. Zudem sollen 11.009 weitere Menschen schwer verletzt worden sein. Nach Angaben der Aktivisten haben Sicherheitskräfte 41.880 Menschen festgenommen. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Zuletzt wurde berichtet, dass bis zu 30.000 Menschen bei den Demonstrationen Anfang Jänner getötet worden sein könnten.