Jagd auf Migranten: Das ist Trumps Mann fürs Grobe

Teils brutales Vorgehen

So entstand offenbar der Wunsch, Grenzschützer zu werden. Jahre später wurde daraus Realität. Bovino trat 1996 der US-Grenzpatrouille bei und wechselte in den Folgejahren mehrfach die Sektoren. Seit 2019 ist er leitender Beamter bei der United States Border Patrol. Im Juni 2025 stand der Mann aus dem US-Bundesstaat North Carolina an der Spitze eines Großeinsatzes gegen illegale Einwanderung in Los Angeles. In Chicago soll Bovino im Rahmen der Operation „Midway Blitz“ mindestens zwei Tränengasgranaten in eine Menschenmenge geworfen haben. Ohne, dass die erforderlichen Warnhinweise oder Aufforderungen erteilt wurden.