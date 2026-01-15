Koffer packen und Konto füllen: So einfach geht‘s!

Traumurlaub machen und dafür bares Geld zurückerhalten – das klingt doch himmlisch, oder? Vor allem, da die Reiselust der Österreicher trotz Teuerungen der letzten Jahre ungebrochen ist. Im dritten Quartal des Vorjahres (Juli bis September) hat laut Statistik Austria die Zahl unserer Urlaubsreisenden erstmals die Fünf-Millionen-Marke geknackt. Insgesamt verreisten 5,1 Millionen ÖsterreicherInnen ab 15 Jahren.